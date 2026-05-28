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Londra: seduta molto difficile per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
Londra: seduta molto difficile per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo di Endeavour Mining ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 43,27 sterline. Supporto a 42,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 44,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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