Londra: seduta molto difficile per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di Endeavour Mining ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 43,27 sterline. Supporto a 42,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 44,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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