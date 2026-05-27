Borse europee caute nonostante ottimismo su Hormuz. Milano sotto la parità

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee, nonostante il netto calo del petrolio
, dopo che la televisione di Stato iraniana ha comunicato che Teheran ha ottenuto una bozza preliminare e non ufficiale di un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Secondo il testo, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla guerra entro un mese
, mentre gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze militari dalle vicinanze dell'Iran e revocherebbero il blocco navale.
Sul fronte macroeconomico, in Italia
a marzo il fatturato destagionalizzato di industria e servizi
è aumentato
, in valore, di +2% m/m da +0,5% di febbraio. Tale andamento è stato tuttavia determinato soprattutto dalla crescita dei prezzi: i volumi, infatti, sono rimasti sostanzialmente stagnanti nei servizi, mentre hanno segnato un modesto recupero nell’industria.
Sempre guardando all'Italia
, il Fondo Monetario Internazionale ha detto
che l'incertezza sulle prospettive dell'economia resta elevata e i rischi al ribasso per la crescita sono in aumento. Al termine della missione Article IV in Italia, condotta dal 13 al 26 maggio, l'FMI suggerisce che il potenziale di crescita a medio termine è limitato a circa lo 0,6%
, raccomanda uno sforzo fiscale aggiuntivo di circa l'1% del PIL nel periodo 2026-2027 per accelerare la riduzione del debito e rafforzare la fiducia del mercato, mentre tra le riforme suggerite ci sono l'ampliamento della base imponibile, l'aggiornamento dei valori catastali e l'eliminazione dell'aliquota forfettaria preferenziale per i lavoratori autonomi.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 4.426,6 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,80%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,26%, scendendo fino a 89,89 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +71 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,68%. Tra le principali Borse europee
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,22%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, e Parigi
avanza dello 0,88%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 52.458 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,02%); sale il FTSE Italia Star
(+0,73%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, brilla Avio
, con un forte incremento (+5,74%). Ottima performance per Moncler
, che registra un progresso del 4,51%. Exploit di Stellantis
, che mostra un rialzo del 4,07%. Si muove in territorio positivo Brunello Cucinelli
, mostrando un incremento del 3,13%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem
, che prosegue le contrattazioni a -4,30%. Sensibili perdite per Tenaris
, in calo del 3,94%. Sotto pressione ENI
, con un forte ribasso del 2,85%. Soffre Enel
, che evidenzia una perdita dell'1,82%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, BFF Bank
(+5,51%), Ferragamo
(+5,13%), Brembo
(+4,76%) e Intercos
(+3,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -5,25%. In apnea Technogym
, che arretra del 4,63%. Preda dei venditori WIIT
, con un decremento del 3,55%. Si concentrano le vendite su Technoprobe
, che soffre un calo del 2,80%.