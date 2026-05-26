Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 25/05/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 25/05/2026 è stato pari a 2,67 miliardi di euro, in deciso ribasso (-30,18%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,83 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,37 miliardi.Tra i 674 titoli trattati, 484 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 152 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 38 titoli.