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Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 25/05/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 25/05/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 25/05/2026 è stato pari a 2,67 miliardi di euro, in deciso ribasso (-30,18%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,83 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,37 miliardi.

Tra i 674 titoli trattati, 484 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 152 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 38 titoli.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
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