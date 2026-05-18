Valica, CdA esercita delega per AuCap da 750 mila euro senza diritto di opzione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Valica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in via scindibile e ad esecuzione frazionabile, per massimi 750 mila euro, con esclusione del diritto di opzione, fatto salvo per un importo massimo di 50 mila euro che potrà essere sottoscritto dal socio di riferimento Paesionline, da eseguirsi entro il 25 maggio 2026.



L'AuCap sarà eseguito ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a 2 euro (di cui 0,01 euro da imputare a capitale sociale e 1,99 euro a riserva sovrapprezzo), pari a uno sconto del 9% rispetto alla chiusura odierna a quota 2,2 euro.



Il CdA evidenzia che la decisione di riservare quasi esclusivamente l'AuCap in favore di investitori professionali e/o istituzionali consentirebbe l'ingresso nel capitale di investitori professionali e/o istituzionali interessati a sostenere il percorso di sviluppo e crescita della società con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo, nonché ad aumentare il flottante del titolo, con potenziali benefici in

termini di liquidità degli scambi e attrattività del titolo nei confronti del mercato e degli investitori.



Al tempo stesso, l'AuCap consentirebbe di reperire, attraverso uno strumento rapido ed efficiente, ulteriori risorse finanziarie funzionali al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della società, nonché al supporto degli investimenti previsti nell'ambito delle strategie di sviluppo e crescita, anche per linee esterne, oltre che per cogliere tempestivamente eventuali opportunità di mercato.



(Foto: © rawpixel)

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