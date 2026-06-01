La Banca di Francia abbasserà le previsioni di crescita per il 2026

(Teleborsa) - La Banca di Francia abbasserà le sue previsioni di crescita entro la fine del mese
, a seguito di un inizio d'anno deludente e delle persistenti tensioni in Medio Oriente, ha dichiarato il governatore uscente François Villeroy de Galhau
.
"La Banca di Francia pubblicherà diversi scenari perché l'incertezza è ancora molto elevata", ha affermato a Radio Classique. "Considerata la brutta sorpresa del primo trimestre, le previsioni di crescita per il 2026 saranno riviste al ribasso rispetto a quelle di marzo, anche se nella maggior parte degli scenari rimarranno positive".
I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato
una contrazione inattesa dell'economia francese
all'inizio dell'anno, alimentando le preoccupazioni sulla sua capacità di resistere alle conseguenze della guerra con l'Iran. I dati rivisti si aggiungono a una serie di indicatori che mostrano come l'aumento dei prezzi del petrolio stia sempre più frenando l'attività economica e minando la fiducia.
La banca centrale aveva già ridotto le sue previsioni
di crescita per il 2026 a marzo, affermando che la sua previsione di base era di un'espansione dello 0,9% quest'anno. Da allora, il Fondo Monetario Internazionale
ha tagliato le sue previsioni per lo stesso periodo dallo 0,9% allo 0,7%.