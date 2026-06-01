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La Banca di Francia abbasserà le previsioni di crescita per il 2026

Lo ha detto il governatore uscente François Villeroy de Galhau

Banche, Finanza
La Banca di Francia abbasserà le previsioni di crescita per il 2026
(Teleborsa) - La Banca di Francia abbasserà le sue previsioni di crescita entro la fine del mese, a seguito di un inizio d'anno deludente e delle persistenti tensioni in Medio Oriente, ha dichiarato il governatore uscente François Villeroy de Galhau.

"La Banca di Francia pubblicherà diversi scenari perché l'incertezza è ancora molto elevata", ha affermato a Radio Classique. "Considerata la brutta sorpresa del primo trimestre, le previsioni di crescita per il 2026 saranno riviste al ribasso rispetto a quelle di marzo, anche se nella maggior parte degli scenari rimarranno positive".

I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato una contrazione inattesa dell'economia francese all'inizio dell'anno, alimentando le preoccupazioni sulla sua capacità di resistere alle conseguenze della guerra con l'Iran. I dati rivisti si aggiungono a una serie di indicatori che mostrano come l'aumento dei prezzi del petrolio stia sempre più frenando l'attività economica e minando la fiducia.

La banca centrale aveva già ridotto le sue previsioni di crescita per il 2026 a marzo, affermando che la sua previsione di base era di un'espansione dello 0,9% quest'anno. Da allora, il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le sue previsioni per lo stesso periodo dallo 0,9% allo 0,7%.
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