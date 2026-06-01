Motorola compra D-Fend Solutions per 1,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Motorola Solutions ha stipulato un accordo definitivo per acquisire D-Fend Solutions, azienda attiva nel settore delle tecnologie anti-drone.



L'operazione, il cui closing è atteso nel quarto trimestre del 2026, ha un controvalore di 1,5 miliardi di dollari.



La tecnologia di D-Fend, collaudata sul campo, - riporta una nota - è utilizzata da enti governativi, di pubblica sicurezza e aziende, con migliaia di installazioni in oltre 30 paesi, una crescita annua del fatturato superiore al 50% negli ultimi tre anni e un giro d'affari previsto per l'intero 2026 di 185 milioni di dollari.

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