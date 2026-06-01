STM brilla in Borsa in scia fermento settore chip
(Teleborsa) - Bene STMicroelectronics, con un rialzo del 2,04%, attestandosi fra i migliori titoli del FTSE MIB nella mattinata. A sostenere il trend del titolo concorre il fermento nel settore dei chip, di riflesso alle notizie giunte dalla big dell'intelligenza artificiale Nvidia. IL colosso USA ha annunciato stamattina il debutto nel settore dei chip per PC.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda italo-francese di semiconduttori evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso STMicroelectronics rispetto all'indice.
La tendenza di breve del produttore di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,49 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,66. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 61,32.
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