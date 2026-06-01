Technoprobe, Equita alza target price assumendo ulteriore aumento di capacità

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 39 euro per azione (+30%) il target price su Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Il broker ha alzato le stime sul fatturato 2027 da 1,22 a 1,47 miliardi di euro (+20%) e il fatturato 2028 da 1,41 a 1,85 miliardi di euro (+31%). A livello di margini, assume un contributo della leva operativa leggermente compensato da maggiori D&A nel gross profit e maggiori opex. EBITDA margin 2027/28 a 50%/51,5% (da 48,6%/50%) e revisione dell'EBITDA 2027/28 +24%/+38%. EPS 2027/28 +26%/+38%.



L'aumento delle stime riflette: uno scenario in cui anche per il 2027 vede il fatturato di Technoprobe legato alla capacità del management di aumentare la capacità produttiva, a fronte di una domanda che resta molto forte, soprattutto guidato dal core business AI delle GPU; il messaggio del management di un fatturato run-rate potenziale (ex-Cina) nel primo trimestre 2027 di circa 1,4 miliardi di euro (o 350 milioni di euro per trimestre); l'assunzione di una ulteriore incremento di capacità durante il 2027, con un run-rate per fine 2027 di circa 1,8 miliardi di euro (o 440 milioni di euro per trimestre, circa +25% vs 1Q27); ipotesi di una market share HBM leggermente più elevata dopo i messaggi di TPRO/CMD di Form che sottolineano con più convinzione la necessità di una tecnologia di testing più avanzata per le prossime generazioni di HBM; il contributo della Cina, atteso partire dal 2027 (30/78 milioni di euro) e in ramp-up verso i 100 milioni di euro al 2029/30.



Technoprobe "resta tra i titoli più interessanti per avere esposizione al tema AI (63%/73% delle sales 2026/27) - si legge nella ricerca - Le stime ora riflettono uno scenario più bullish per i mercati core (e.g. GPU) ma vediamo ancora potenziale upside soprattutto dai nuovi mercati (HBM/SiPho) su cui le nostre assunzioni non ci sembrano particolarmente aggressive".

Condividi

```