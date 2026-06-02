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Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Risultato negativo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una flessione dell'1,36%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice MDAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 33.268,7, con il supporto più immediato individuato in area 32.614,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32.329,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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