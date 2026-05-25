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Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dello 0,95%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32.367,1, mentre il primo supporto è stimato a 31.590,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33.143,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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