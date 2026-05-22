Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che in chiusura evidenzia un -0,16%.
L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31.999,3 e primo supporto individuato a 31.473,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32.525,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)