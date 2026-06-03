Alia Mentis sull'EGM entro fine giugno: raccolta tutta in aumento di capitale con flottante al 35%

(Teleborsa) - Alia Mentis
, azienda deep tech di Montebelluna (Treviso) specializzata in compositi ad alte prestazioni, è pronta alla quotazione su Euronext Growth Milan
(EGM), rappresentando la prima raccolta di capitale dell'anno sul mercato primario per il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, protagonista di una lunga scia di delisting.
La società prevede l'apertura dell'attività di roadshow e bookbuilding a metà giugno, con ammissione e inizio negoziazione entro la fine del mese di giugno
, secondo quanto riferito a Teleborsa da una fonte a conoscenza del dossier.
Alia Mentis è un operatore seriale nell'ambito della proprietà intellettuale
, sviluppando 4 tecnologie IP rivoluzionarie e 4 soluzioni di processo (di cui 2 progetti in corso) sin dalla fondazione (2012), tutte protette legalmente da più di 20 brevetti. Vanta una catena del valore completamente integrata, dalla R&S alla produzione, operando come abilitatore tecnologico lungo la supply chain degli OEM e come partner mission-critical per player di primo livello. Opera in diversi mercati finali (industriale, automotive, sport, aerospace e difesa), con un crescente focus su segmenti ad alta crescita come hypercar e droni.
La società - interamente controllata da Paronetto Daniel Srl, a sua volta controllata al 100% dal CEO Giuseppe Paronetto - presenta un percorso di crescita eccellente, con ricavi triplicati negli ultimi tre anni e un forte potenziale di sviluppo futuro trainato dallo scale-up industriale di Koridion
(il primo core attivo per l'auto-formatura del Carbon Fiber Reinforced Polymer nella sua forma finale). Ha chiuso il 2025 con un valore della Produzione pari a 15 milioni di euro (+86% vs 2024), un EBITDA pari a 8,5 milioni di euro (margine EBITDA di circa il 58%) e debito netto di 17 milioni di euro.
L'IPO prevede una raccolta interamente in aumento di capitale
, con un flottante post operazione fino al 35%
. I proventi dell'operazione saranno destinati a supportare la crescita con un percorso che prevede: espansione in nuovi mercati finali emergenti, come infrastrutture IT e data center; espansione in nuove geografie (mercato nordamericano); partnership / joint ventures con player industriali che permetterebbero l'ampliamento dell'offerta di prodotto. Intesa Sanpaolo
agisce con il ruolo di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner dell'offerta.
Quella di Alia Mentis sarà la prima campanella dell'anno
a Piazza Affari, che ha registrato nel 2026 solamente la quotazione (senza cerimonia a Palazzo Mezzanotte) di Praexidia Industrie Strategiche
su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, che però è stata un'operazione particolare e praticamente senza raccolta
: si tratta di un veicolo che deve essere ancora capitalizzato per diventare una piattaforma di acquisizioni di società strategiche italiane nei settori della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio. Nei primi sei mesi del 2025 c'erano state 5 IPO
(più uno spin-off), con la guerra in Medio Oriente che ha scoraggiato o costretto a rimandare diverse quotazioni quest'anno. I delisting da EGM sono giù una decina quest'anno tra quelli portati a termine e quelli annunciati, con altrettante operazioni sul mercato regolamentato.