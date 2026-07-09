H-Farm, aumento di capitale sottoscritto integralmente per 7,9 milioni di euro

(Teleborsa) - H-Farm , piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che l'aumento di capitale si è concluso positivamente con l'integrale sottoscrizione delle 26.435.815 azionidi nuova emissione, per un controvalore di 7.930.744,50 euro.



Durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni sono stati esercitati 175.557.412 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte 23.186.828 nuove azioni, pari al 87,71% del totale, per un ammontare complessivo pari a 6.956.048,40 euro. I residui 24.599.473 diritti di opzione non esercitati sono stati offerti sul mercato e interamente venduti nella seconda seduta (7 luglio 2026). In data 8 luglio sono state sottoscritte tutte le residue 3.248.987 nuove azioni, per un ammontare complessivo pari a 974.696,10 euro.

Condividi

```