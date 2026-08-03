BioNTech, Guido Oelkers nuovo CEO al posto del co-fondatore Ugur Sahin

(Teleborsa) - BioNTech , società biofarmaceutica tedesca, ha nominato Guido Oelkers come CEO, con incarico che entrerà in carica entro il 1° febbraio 2027 al più tardi. Succedendo al co-fondatore Ugur Sahin, Oelkers ha oltre 30 anni di attività nel settore e proviene da Swedish Orphan Biovitrum, azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq di Stoccolma, dove ha ricoperto la carica di CEO dal 2017.



"BioNTech si trova in una fase cruciale, in cui l'azienda si concentra sullo sviluppo della sua pipeline diversificata per ottenere prodotti approvati e benefici medici sostenibili per i pazienti. Ho avuto modo di conoscere Guido Oelkers come un leader che unisce una profonda conoscenza del settore farmaceutico e una solida visione strategica a un sincero rispetto per la cultura e le persone della nostra organizzazione - ha dichiarato Sahin - Con Guido Oelkers al timone, sono fiducioso che BioNTech sia in una posizione solida per realizzare la sua visione. Per garantire un passaggio di consegne agevole e di successo, lo supporterò attivamente nel suo inserimento".



A marzo BioNTech ha annunciato che i suoi due co-fondatori e dirigenti di punta, Sahin e il direttore medico Oezlem Tuereci, avrebbero lasciato l'azienda produttrice del vaccino contro il COVID-19 entro la fine dell'anno per avviare una nuova attività.

Condividi

```