Wall Street positiva trainata dal Nasdaq, sprint di Microsoft +14% ma tonfo di Meta -9% dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta positiva per Wall Street
con il sentiment che resto diviso tra molteplici fattori.
Il Dow Jones
sale dello 0,58% a 51.894 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
in aumento dello 0,89%.
In netto miglioramento il Nasdaq 100
(+2%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100
(+1,01%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica
(+3,53%), beni di consumo secondari
(+1,15%) e beni industriali
(+0,61%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni
(-3,06%), sanitario
(-1,54%) e beni di consumo per l'ufficio
(-1,52%).
Resta l'attenzione sulla politica monetaria
all'indomani della Federal Reserve che, come ampiamente atteso
, ha deciso di mantenere i tassi di interesse sul dollaro nella forchetta del 3,50-3,75%
. Nelle dichiarazioni introduttive della conferenza stampa esplicativa, il presidente Kevin Warsh
ha sottolineato che "ove necessario e appropriato non esiteremo ad agire".
Occhi anche sulla stagione delle trimestrali con Microsoft
che balza di oltre il 14% in scia alla crescita più rapida degli ultimi quattro anni
della sua divisione cloud. Un rialzo però oscurato dal crollo di Meta Platforms
(-9%), a seguito delle previsioni deludenti sui ricavi
trimestrali. Dopo la chiusura dei mercati
, lo sguardo si concentrerà sui risultati di Apple
e Amazon
, alla ricerca di ulteriori indizi sulle "Magnifiche Sette".
Infine, focus sui segnali provenienti dall'agenda macro
che vede, tra l'altro, un rallentamento dell'economia statunitense
nel 2° trimestre 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis nei dati preliminari sul trimestre, il PIL americano
è infatti salito del 1,5% su base trimestrale
, meno rispetto al +2,1% del trimestre precedente e di quanto atteso dagli analisti. Netta accelerazione, invece, dei consumi
, con un +3,2% dal +0,5% del trimestre precedente.