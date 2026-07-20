AMC vola in Borsa dopo i conti: boom di spettatori trainato da "The Odyssey"

(Teleborsa) - Grande giornata per Amc Entertainment Holdings
, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,54%.
A fare da assist alle azioni della catena di cinema sono i risultati del secondo trimestre, superiori alle attese degli analisti, sia sul fronte degli utili sia dei ricavi.
La società ha registrato un EBITDA Adjusted
migliore delle previsioni e ha beneficiato del forte afflusso di pubblico nelle sale. Tra giovedì e domenica, oltre 4,3 milioni di spettatori hanno assistito a proiezioni nei cinema AMC Theatres negli Stati Uniti e ODEON Cinemas a livello internazionale, trainati soprattutto dall'uscita del nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amc Entertainment Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Amc Entertainment Holdings
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Amc Entertainment Holdings
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,059 USD con area di resistenza individuata a quota 2,349. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,934.