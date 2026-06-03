Prada, Barclays ritocca il target price a 61 HKD: storia interessante a prezzo scontato

(Teleborsa) - Barclays ha confermato la raccomandazione Over Weighted sul titolo Prada abbassando al contempo il prezzo obiettivo da 68 a 61 dollaro hongkonghesi, che implica comunque un upside potenziale di oltre il 66% rispetto al prezzo di riferimento della ricerca pari a 36,68 HKD.



Gli analisti hanno ridotto le attese di EPS dell'1% e del 3% rispettivamente per l'esercizio 2026 e 2027, per riflettere meglio i risultati del primo trimestre, l'integrazione di Versace e le fluttuazioni valutarie.



Barclays comunque continua a vedere un significativo potenziale di crescita per Prada e mantiene il rating OW. Gli analisti ricordano che Prada è scambiata a un P/E a 2 anni di 11,0x, che rappresenta uno sconto del 56% rispetto alla sua media storica ed è il titolo più economico nella loro copertura del lusso. Il broker osserva che l'acquisizione di Versace, annunciata nell'aprile 2025 da Prada, ha rappresentato un "catalizzatore negativo" per le azioni, ma il "multiplo attuale non sia giustificato".



Nel proprio scenario rialzista, che ipotizza che Versace riesca a raggiungere la soglia di 1 miliardo di euro di fatturato nel lungo termine, gli analisti prevedono che le azioni possano arrivare a 70 HKD, il che implica un potenziale di rialzo di circa il 90%. Essi ritengono che "le rassicurazioni sul soft landing di Miu Miu e la graduale trasformazione di Versace potrebbero essere catalizzatori positivi per le azioni", ma sono consapevoli che "potrebbe volerci del tempo".

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