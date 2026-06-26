OpenAI valuta il rinvio dell'IPO al 2027: si teme effetto SpaceX e volatilità AI trade

(Teleborsa) - OpenAI
potrebbe posticipare al 2027 la propria quotazione in borsa, originariamente prevista tra il terzo e il quarto trimestre del 2026. Lo scrive il New York Times citando tre persone coinvolte nelle decisioni del gruppo. La notizia ha provocato il maggiore calo giornaliero di SoftBank dal 2024
, in quanto un rinvio dell'IPO ritarderebbe i guadagni per il principale finanziatore giapponese.
Secondo il quotidiano, gli advisor
di OpenAI hanno presentato al CEO Sam Altman due opzioni: rinviare la quotazione al 2027
per raggiungere una valutazione di 1.000 miliardi di dollari
(contro i 730 miliardi dell'ultima raccolta fondi di marzo) oppure quotarsi prima ma con una valutazione inferiore
. Altman sembrerebbe intenzionato a non scendere a compromessi sulla soglia dei mille miliardi, cifra considerevole per un gruppo che non avrebbe ancora generato utili e che sta investendo massicciamente in data center e nel reclutamento di talenti a scapito di Anthropic
, che punta a quotarsi entro fine anno.
La cautela segue quanto accaduto a SpaceX
dopo il debutto del 12 giugno: la società spaziale di Elon Musk
ha raccolto un record di 85 miliardi di dollari raggiungendo una valutazione di 1.770 miliardi, ma il titolo è scivolato da 202 dollari a circa 150, con alcuni analisti che temono un ritorno verso il prezzo di collocamento di 135 dollari. A pesare anche la volatilità
del cosiddetto AI Trade
, con produttori di chip che esercitano il loro potere di prezzo e aziende come Apple
costrette a scaricare gli aumenti sui consumatori.