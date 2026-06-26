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OpenAI valuta il rinvio dell'IPO al 2027: si teme effetto SpaceX e volatilità AI trade

Finanza
OpenAI valuta il rinvio dell'IPO al 2027: si teme effetto SpaceX e volatilità AI trade
(Teleborsa) - OpenAI potrebbe posticipare al 2027 la propria quotazione in borsa, originariamente prevista tra il terzo e il quarto trimestre del 2026. Lo scrive il New York Times citando tre persone coinvolte nelle decisioni del gruppo. La notizia ha provocato il maggiore calo giornaliero di SoftBank dal 2024, in quanto un rinvio dell'IPO ritarderebbe i guadagni per il principale finanziatore giapponese.

Secondo il quotidiano, gli advisor di OpenAI hanno presentato al CEO Sam Altman due opzioni: rinviare la quotazione al 2027 per raggiungere una valutazione di 1.000 miliardi di dollari (contro i 730 miliardi dell'ultima raccolta fondi di marzo) oppure quotarsi prima ma con una valutazione inferiore. Altman sembrerebbe intenzionato a non scendere a compromessi sulla soglia dei mille miliardi, cifra considerevole per un gruppo che non avrebbe ancora generato utili e che sta investendo massicciamente in data center e nel reclutamento di talenti a scapito di Anthropic, che punta a quotarsi entro fine anno.

La cautela segue quanto accaduto a SpaceX dopo il debutto del 12 giugno: la società spaziale di Elon Musk ha raccolto un record di 85 miliardi di dollari raggiungendo una valutazione di 1.770 miliardi, ma il titolo è scivolato da 202 dollari a circa 150, con alcuni analisti che temono un ritorno verso il prezzo di collocamento di 135 dollari. A pesare anche la volatilità del cosiddetto AI Trade, con produttori di chip che esercitano il loro potere di prezzo e aziende come Apple costrette a scaricare gli aumenti sui consumatori.
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