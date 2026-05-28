AATech, accordo con soci di minoranza Termo e ok ad AuCap fino a 616.500 euro

(Teleborsa) - AATech Società Benefit , tech builder attivo nel Fintech quotato su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto insieme a Renable Group un contratto con alcuni soci di minoranza di Termo Società Benefit che attribuisce a questi ultimi il diritto di vendere ad AATech le proprie azioni e warrant in Termo a un corrispettivo fisso di 2,13 euro per azione, con obbligo per i venditori di reinvestire il ricavato sottoscrivendo azioni AATech di nuova emissione.



È previsto anche un corrispettivo variabile calcolato sul VWAP di AATech nel periodo gennaio-giugno 2029 e sull'EBITDA 2028 di Termo. I diritti di vendita sono esercitabili in sei finestre comprese tra luglio 2026 e gennaio 2028.



A supporto dell'operazione, il CdA ha deliberato un aumento di capitale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione per un massimo di 616.500 euro – corrispondente a un massimo di 289.402 azioni Termo cedibili – con prezzo di emissione basato sul VWAP semestrale delle azioni AATech al momento di ciascuna tranche.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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