Appuntamenti macroeconomici: settimana del 3 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 03/08/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,7 punti; preced. 54,8 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 1,1%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 51,4 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 53,3 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
Martedì 04/08/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso -20,3K unità; preced. -28,7K unità)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,2%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -73 Mld $; preced. -77,6 Mld $)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0%; preced. -1,3%)
Mercoledì 05/08/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 50 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,6 punti; preced. 49,4 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -6,4%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 71K unità; preced. 98K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 51,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 51,2 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,2 punti; preced. 54 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,17 Mln barili)
Giovedì 06/08/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,9%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 3,4%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 45,85K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 197K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,1%; preced. 1,8%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 3,4%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 28 Mld piedi cubi)
Venerdì 07/08/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 3,7%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 116,5 punti; preced. 116,5 punti)
07:30 Francia: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 8,1%)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0,9%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 17 Mld Euro; preced. 19,1 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -6,5 Mld Euro; preced. -6,9 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -100 Mln Euro)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 88K unità; preced. 57K unità)
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