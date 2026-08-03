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/ USA, ISM manifatturiero in luglio
USA, ISM manifatturiero in luglio
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03 agosto 2026 - 16.05
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ISM manifatturiero in luglio pari a 55,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 53,3 punti (la previsione era 54 punti).
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