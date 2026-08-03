USA, ISM: l'attività manifatturiera accelera a luglio più delle attese

(Teleborsa) - Migliora l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a luglio, mantenendosi in fase di espansione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile.



L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 55,6 punti, rispetto ai 53,3 punti del mese precedente, risultando superiore anche alle attese degli analisti che stimavano un rialzo più contenuto a 54,0 punti.



L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, e si mantiene ancora sopra la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini sale a 56,7 punti da 56,0, quella sull'occupazione aumenta a 52,8 da 49,7,mentre la componente relativa ai prezzi scende a 71,1 da 73,0 punti (contro attese per 70,0).

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