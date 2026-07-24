USA, PMI manifatturiero di luglio sostanzialmente stabile a 53,8 punti (54,4 la stima)
(Teleborsa) - A luglio, la stima flash sull'indice PMI Manifatturiero elaborato da S&P Global indica 53,8 punti, sostanzialmente stabile, contro le attese (54,4 punti), rispetto ai 53,9 punti di giugno.
L'indicatore si conferma quindi al di sopra della soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.
Si rafforza invece l'indice del settore terziario. Sempre a luglio, la stima flash sul PMI dei servizi, pubblicata da S&P Global, indica 53,6 punti, che si confronta con i 51,2 di giugno e con i 51,3 del consensus.
Il PMI composito si attesta così a 53,6 punti dai 51,9 precedenti.
(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
```