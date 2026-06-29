ATON Green Storage, l'assemblea approva il bilancio 2025

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti di ATON Green Storage ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberando inoltre di coprire la perdita di esercizio di euro 12.309.315 mediante utilizzo della riserva straordinaria per euro 4.090.746 e mediante utilizzo della riserva da soprapprezzo azioni per euro 8.218.569.



Inoltre, ha confermato le nomine dei consiglieri di amministrazione Paolo Enrico Alemanni, che ha mantenuto anche la carica di Presidente del CdA, di Fabio Veneri e di Giuseppe Santarcangelo.



Il Consiglio, che resterà in carica sino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2026, risulta pertanto così composto: Paolo Enrico Alemanni (presidente), Fabio Veneri (amministratore delegato), Aldo Balugani, Vittorio Balugani, Giuseppe Santarcangelo, Davide Mantegazza, Maria Barbara Leoni (indipendente).



Infine, l'assemblea ha conferito l'incarico di revisore legale dei conti per, gli esercizi 2026-2027-2028, a RSM Società di revisione e organizzazione contabile.

Condividi

```