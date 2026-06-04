Milano 9:57
50.176 +0,28%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:57
10.351 +0,18%
24.942 +0,59%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Composto ribasso per il Nasdaq Composite, in flessione dello 0,89% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 27.013,9. Primo supporto visto a 26.774. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26.694.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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