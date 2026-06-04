Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Composto ribasso per il Nasdaq Composite, in flessione dello 0,89% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 27.013,9. Primo supporto visto a 26.774. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26.694.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)