Bankitalia, indice Eurocoin in diminuzione a maggio

(Teleborsa) - A maggio 2026 l'indice euro-coin è sceso (a 0,45 da 0,52 ad prile). Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che l'indicatore ha risentito dei livelli contenuti della fiducia di famiglie e imprese, anche a causa dell'indebolimento della domanda e delle pressioni sulle catene di fornitura.



L'euro-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).

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