USA, indice case FHFA di maggio migliora a +0,3% su mese a +2,2% annuo

(Teleborsa) - L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato a maggio un aumento mensile dello 0,3%, facendo meglio sia del +0,1% stimato sia del -0,1% del mese precedente.



Su base annua, l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 2,2% rispetto al +2% del mese precedente.



(Foto: Pete Linforth / Pixabay)

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