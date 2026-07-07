Giappone, leading indicator maggio sale a 116,8 punti

(Teleborsa) - In miglioramento le condizioni economiche del Giappone a maggio 2026. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 116,8 punti, in crescita dello 0,7% rispetto ai 116,1 punti di aprile. Il dato è sotto le stime degli analisti (116,9 punti).



Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in crescita dello 0,4% a 118,5 punti (+1,3% a 118,1 il dato del mese precedente).



L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in discesa a 111,5 punti da 111,9.



(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)

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