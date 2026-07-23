Execus, CdA delibera AuCap da massimi 3 milioni di euro per investitori qualificati

(Teleborsa) - Il CdA di Execus , società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, per complessivi massimi 3 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 3.000.000 nuove azioni ordinarie Execus, da sottoscriversi entro il termine finale del 30 settembre 2026.



La proposta di escludere il diritto di opzione nell'ambito dell'aumento di capitale riservato è motivata dall'obiettivo di favorire l'ingresso nella compagine azionaria, in modo rapido ed efficiente, di investitori qualificati, assicurando una maggiore flessibilità finanziaria funzionali al rafforzamento patrimoniale e alla realizzazione dei relativi piani di sviluppo, sia per linee interne sia per linee esterne. In particolare, Execus punta a consolidare il proprio posizionamento nel mercato di riferimento e ad accelerare il processo di crescita. In particolare, sta valutando la possibile acquisizione di realtà operanti in settori complementari a quelli di Execus. Nell'ambito della ricerca effettuata, ha individuato tre società target, ritenute meritevoli di attenzione, in relazione alle quali sta valutando ed analizzando la fattibilità di una potenziale aggregazione.



In particolare la prima target è specializzata nel fornire servizi di digital marketing potenziati da piattaforme proprietarie e KPI stimati al 2025 pari a 8 milioni di euro di ricavi e 900 mila euro di EBITDA. La seconda e la terza target, stessa proprietà ma ragioni sociali distinte, sono realtà attive nell'offerta di piattaforme CRM e soluzioni ERP per PMI nonché in servizi e piattaforme di accessibilità digitale con stime 2025 pari a complessivi 2 milioni di euro di ricavi e 700 mila euro di EBITDA. La provvista finanziaria reperita mediante l'aumento di capitale potrà dunque essere impiegata, oltre che per favorire lo sviluppo endogeno anche per acquisire le società individuate come target potenziali una volta ultimate le valutazioni di opportunità e convenienza nonché all'esito positivo delle necessarie due diligence.



L'ampliamento della base azionaria attraverso l'ingresso di investitori qualificati italiani e/o di investitori istituzionali esteri potrebbe anche contribuire all'incremento del flottante e, secondo le valutazioni dell'organo amministrativo della Società, favorire un più ampio interesse degli operatori di mercato nei confronti del titolo azionario.



Il CdA ha fissato il prezzo di sottoscrizione in 1 euro per azione, determinato tenendo conto, in particolare, della tipologia dell'operazione e delle caratteristiche degli investitori cui l'aumento è rivolto. Tale prezzo corrisponde: alla media ponderata del prezzo di chiusura dell'ultimo trimestre antecedente alla delibera dell'AuCap, pari a 1,11 euro, diminuita di uno sconto del 10,03% e alla media ponderata dell'ultimo mese antecedente alla delibera dell'AuCap, pari a 1,05 euro, diminuita di uno sconto del 4,48%.

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