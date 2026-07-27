RES avvia il processo di translisting da Euronext Growth Milan a Euronext Milan, segmento STAR

(Teleborsa) - Recupero Etico Sostenibile , attiva da oltre 30 anni nella Circular Economy, ha deliberato l'avvio delle attività preliminari per il trasferimento delle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie da Euronext Growth Milan al mercato regolamentato Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, al segmento STAR. L'operazione punta ad accrescere la visibilità della società sui mercati finanziari, ampliare la platea di investitori istituzionali, favorire la liquidità del titolo e rafforzare il profilo reputazionale attraverso i maggiori standard di trasparenza e corporate governance richiesti dal segmento STAR.



Il translisting non prevede un'offerta al pubblico, un collocamento né l'emissione di nuove azioni: non sono quindi attesi effetti diluitivi né variazioni nella composizione dell'azionariato. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti e alle autorizzazioni delle autorità competenti, inclusa l'approvazione Consob del prospetto e l'ammissione alle negoziazioni da parte di Borsa Italiana, con completamento atteso entro il quarto trimestre 2026. RES è assistita da Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking come listing agent e da Legance come advisor legale.



Antonio Lucio Valerio, Amministratore Delegato di RES S.p.A., dichiara “Oggi il Gruppo RES, grazie alle scelte industriali compiute in questi anni, in particolare il riciclo chimico delle plastiche, unicum nel contesto industriale di riferimento, ha acquisito un ruolo di rilievo anche in ambiti internazionali e dunque la scelta del Translisting rafforza ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato. Inoltre, in un contesto storico come quello attuale, caratterizzato dall’affermazione di processi di riconversione industriale in ottica green, RES, grazie al passaggio sul mercato principale, si pone come partner strategico nei predetti processi".

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