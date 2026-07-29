Milano 28-lug
51.698 0,00%
Nasdaq 28-lug
27.763 -0,98%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 28-lug
10.871 0,00%
Francoforte 28-lug
25.464 0,00%

La SPAC EHI! è stata ammessa in Borsa dopo una raccolta da 35 milioni di euro

Finanza, IPO
La SPAC EHI! è stata ammessa in Borsa dopo una raccolta da 35 milioni di euro
(Teleborsa) - EHI!, il nuovo veicolo promosso da Mauro Girardi e Borgosesia con l'obiettivo di individuare PMI italiane ad alto potenziale e accompagnarne la crescita attraverso una business combination, ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi warrant su Euronext Growth Milan. La data di inizio negoziazioni delle azioni è prevista per il 30 luglio 2026.

A seguito dell'attività di bookbuilding, si è concluso con successo il collocamento di 3.500.000 azioni (lotto minimo pari a 100), a un prezzo di offerta di 10 euro per azione, per un controvalore complessivo di 35 milioni di euro. L'operazione rappresenta il più grande collocamento realizzato da inizio anno su Euronext Growth Milan. Nell'ambito dell'offerta sono stati assegnati gratuitamente agli investitori warrant cashless secondo il seguente schema: 5 Warrant EHI! ogni 100 azioni sottoscritte in IPO; ulteriori 45 Warrant EHI! ogni 100 azioni saranno assegnati al perfezionamento della Business Combination, secondo i termini e le condizioni previsti dal relativo regolamento. Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari a 35 milioni di euro. Il flottante sarà pari al 80% del capitale.

"L'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di EHI! e conferma la fiducia degli investitori nel nostro progetto - ha commentato Mauro Girardi, Promotore e AD di EHI! - Abbiamo costituito una SPAC che mette a disposizione delle imprese non soltanto capitale, ma anche governance indipendente, competenze manageriali e una concreta capacità di execution. Vogliamo offrire alle PMI italiane che selezioneremo una piattaforma in grado di accompagnarle in una nuova fase di crescita, preservandone l'identità imprenditoriale e favorendone al contempo l'evoluzione dimensionale, organizzativa e strategica. La qualità e l'indipendenza del nostro Consiglio di Amministrazione riflettono pienamente questa ambizione".

La ricerca della società target sarà orientata verso PMI italiane con un equity value compreso indicativamente tra 40 e 100 milioni di euro, caratterizzate da: solide basi industriali; capacità competitive e prospettive di sviluppo; esigenze di crescita dimensionale e managerializzazione; processi di passaggio generazionale; situazioni di tensione patrimoniale o finanziaria reversibile. L'obiettivo è individuare imprese che possano beneficiare dell'integrazione tra capitale, governance e competenze manageriali per accelerare il proprio percorso di sviluppo..

Nel processo di quotazione, EHI! è assistita dal team di Capital Markets di illimity Bank, gruppo Banca Ifis, per il tramite della divisione Furstenberg in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e Global Coordinator. Integrae SIM sarà lo Specialist.
Condividi
```