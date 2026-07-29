La SPAC EHI! è stata ammessa in Borsa dopo una raccolta da 35 milioni di euro

(Teleborsa) - EHI!
, il nuovo veicolo promosso da Mauro Girardi e Borgosesia con l'obiettivo di individuare PMI italiane ad alto potenziale e accompagnarne la crescita attraverso una business combination, ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni
delle proprie azioni ordinarie e dei relativi warrant su Euronext Growth Milan. La data di inizio negoziazioni delle azioni è prevista per il 30 luglio 2026.
A seguito dell'attività di bookbuilding, si è concluso con successo il collocamento di 3.500.000 azioni
(lotto minimo pari a 100), a un prezzo di offerta di 10 euro per azione, per un controvalore complessivo di 35 milioni di euro
. L'operazione rappresenta il più grande collocamento realizzato da inizio anno su Euronext Growth Milan. Nell'ambito dell'offerta sono stati assegnati gratuitamente agli investitori warrant cashless secondo il seguente schema: 5 Warrant EHI! ogni 100 azioni sottoscritte in IPO; ulteriori 45 Warrant EHI! ogni 100 azioni saranno assegnati al perfezionamento della Business Combination, secondo i termini e le condizioni previsti dal relativo regolamento. Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari a 35 milioni di euro. Il flottante sarà pari al 80% del capitale.
"L'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di EHI! e conferma la fiducia degli investitori nel nostro progetto - ha commentato Mauro Girardi, Promotore e AD di EHI!
- Abbiamo costituito una SPAC che mette a disposizione delle imprese non soltanto capitale, ma anche governance indipendente, competenze manageriali e una concreta capacità di execution. Vogliamo offrire alle PMI italiane che selezioneremo una piattaforma in grado di accompagnarle in una nuova fase di crescita, preservandone l'identità imprenditoriale e favorendone al contempo l'evoluzione dimensionale, organizzativa e strategica. La qualità e l'indipendenza del nostro Consiglio di Amministrazione
riflettono pienamente questa ambizione".
La ricerca della società target sarà orientata verso PMI italiane con un equity value compreso indicativamente tra 40 e 100 milioni
di euro, caratterizzate da: solide basi industriali; capacità competitive e prospettive di sviluppo; esigenze di crescita dimensionale e managerializzazione; processi di passaggio generazionale; situazioni di tensione patrimoniale o finanziaria reversibile. L'obiettivo è individuare imprese che possano beneficiare dell'integrazione tra capitale, governance e competenze manageriali per accelerare il proprio percorso di sviluppo..
Nel processo di quotazione, EHI! è assistita dal team di Capital Markets di illimity Bank
, gruppo Banca Ifis
, per il tramite della divisione Furstenberg in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e Global Coordinator. Integrae SIM sarà lo Specialist.