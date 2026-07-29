SOL, Standard Ethics conferma rating ESG

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+" a SOL , società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio. Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



L'impianto di governance della Sostenibilità del Gruppo tiene in considerazione le linee guida dei principali organismi sovranazionali (Onu, Ocse e Ue) in campo ESG. Si osservano richiami formali all'interno degli strumenti di governo, incluso il Codice di Condotta, una rendicontazione extra-finanziaria adeguata, obbiettivi ESG di medio-lungo termine e policy a carattere socio-ambientale. In quest'ultima area, appare possibile ampliare i presidi attraverso la pubblicazione di policy in tema di diritti umani e intelligenza artificiale.



Considerata la presenza di un forte azionista di controllo, i prossimi sforzi sulla corporate governance potrebbero concentrarsi sul raggiungimento della piena indipendenza nel Consiglio di amministrazione. Standard Ethics apprezza il raggiungimento della parità di genere nell'organo apicale.

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