EGLA, Renzo Argentin nominato Senior Vice President & Chief Operating Officer

(Teleborsa) - EuroGroup Laminations (EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha annunciato la nomina di Renzo Argentin a Senior Vice President e Chief Operating Officer (COO) del Gruppo. L'ingresso di Argentin rappresenta un tassello strategico nell'ambito del rafforzamento del Gruppo e, in particolare, del programma di Performance Improvement di EGLA, con l'obiettivo di consolidare un modello operativo sempre più integrato ed efficiente.



Renzo Argentin porta in EGLA oltre vent'anni di esperienza maturata in gruppi industriali multinazionali, tra cui GEA Group, Marelli e Zanini. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella gestione di organizzazioni industriali complesse, guidando attività legate alle operations, alla supply chain e alla gestione economica in contesti internazionali.



"In una fase in cui i mercati richiedono sempre maggiore flessibilità, velocità e capacità di integrazione, continuiamo a investire in competenze manageriali di alto livello per rendere le nostre operations ancora più solide, efficienti e competitive - ha detto l'AD Marco Arduini - L'esperienza di Renzo sarà fondamentale per accelerare il miglioramento dei processi industriali e rafforzare la nostra capacità di sostenere la crescita del Gruppo nel lungo periodo".





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