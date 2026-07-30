d'Amico, i conti accelerano nel secondo trimestre
(Teleborsa) - "d’Amico International Shipping ha conseguito risultati molto solidi sia nel secondo trimestre sia nel primo semestre del 2026", ha commentato Carlos Balestra di Mottola, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping.
In particolare, nel secondo trimestre i ricavi base time charter (TCE) hanno raggiunto i US$ 88,6 milioni (US$ 66,9 milioni nel Q2’25) e i ricavi netti totali i US$ 89,9 milioni (US$ 68,1 milioni nel Q2’25).
Il risultato operativo lordo (EBITDA) si è attestato a US$ 64,9 milioni (72,2% sui Ricavi netti totali) in accelerazione da US$ 39,0 milioni
del secondo trimestre 2025.
Il risultato netto è amentato a US$ 51,9 milioni (US$ 19,6 milioni nel Q2’25) e il risultato netto rettificato (escludendo poste non ricorrenti) si è attestato a US$ 47,9 milioni (US$ 23,5 milioni nel Q2’25).
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