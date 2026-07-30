d'Amico, i conti accelerano nel secondo trimestre

(Teleborsa) - "d’Amico International Shipping ha conseguito risultati molto solidi sia nel secondo trimestre sia nel primo semestre del 2026", ha commentato Carlos Balestra di Mottola, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping .



In particolare, nel secondo trimestre i ricavi base time charter (TCE) hanno raggiunto i US$ 88,6 milioni (US$ 66,9 milioni nel Q2’25) e i ricavi netti totali i US$ 89,9 milioni (US$ 68,1 milioni nel Q2’25).



Il risultato operativo lordo (EBITDA) si è attestato a US$ 64,9 milioni (72,2% sui Ricavi netti totali) in accelerazione da US$ 39,0 milioni

del secondo trimestre 2025.



Il risultato netto è amentato a US$ 51,9 milioni (US$ 19,6 milioni nel Q2’25) e il risultato netto rettificato (escludendo poste non ricorrenti) si è attestato a US$ 47,9 milioni (US$ 23,5 milioni nel Q2’25).

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