CooperCompanies corre a Wall Street grazie a risultati sopra le attese

(Teleborsa) - Brillante rialzo per CooperCompanies che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,32%, grazie a risultati trimestrali superiori alle previsioni degli analisti.



L'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto ha chiuso il secondo trimestre, dell'esercizio fiscale 2026, con una crescita solida dei ricavi e degli utili rettificati, ma ha riportato una perdita su base GAAP dovuta a una significativa voce straordinaria legata a controversie legali.



Il gruppo dei dispositivi medicali ha registrato ricavi pari a 1,082 miliardi di dollari, in aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita organica del 5%. La società ha inoltre sottolineato il raggiungimento di risultati record sia in termini di fatturato sia di utili non-GAAP.



L’utile per azione diluito GAAP si è attestato a -0,40 dollari, in calo di 0,84 dollari rispetto all’anno precedente, principalmente a causa di un onere legato alla risoluzione di controversie connesse al richiamo volontario dei prodotti avvenuto nel dicembre 2023 nell’ambito di CooperSurgical.

Al contrario, l’utile per azione non-GAAP ha mostrato una forte crescita, salendo a 1,21 dollari, in aumento del 26% rispetto ai 0,96 dollari dello stesso trimestre dell’anno precedente.



Il presidente e amministratore delegato Al White ha definito il trimestre "solido", evidenziando il decimo trimestre consecutivo di risultati superiori alle attese degli analisti. Il top manager ha attribuito la performance a una buona esecuzione operativa, al lancio di nuovi prodotti e a una domanda favorevole nei segmenti chiave del gruppo.



Il management ha inoltre comunicato di aver raggiunto accordi per risolvere la maggior parte delle richieste legate al richiamo dei prodotti per la fertilità di CooperSurgical, segnando un passo importante verso la chiusura della vicenda e permettendo alla società di concentrarsi sulla revisione strategica in corso.



Quanto all'outlook, CooperCompanies ha ribadito l'obiettivo di perseguire una crescita sostenibile e redditizia, accompagnata da una forte generazione di cassa e da una gestione disciplinata in un contesto operativo ancora complesso.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 65,61 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 68,17. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 70,73.

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