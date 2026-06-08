Milano 9:32
49.864 -0,06%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:32
10.346 -0,22%
24.543 -0,87%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,799, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7917. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8063.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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