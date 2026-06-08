Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,799, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7917. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8063.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)