Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido +0,02%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,9185. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,9165. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,9157.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)