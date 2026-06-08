Milano 9:33
49.822 -0,14%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:33
10.344 -0,23%
24.531 -0,92%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido +0,02%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,9185. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,9165. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,9157.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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