DBA Group, Francesco De Bettin e Raffaele De Bettin nominati amministratori delegati

(Teleborsa) - Il CdA di DBA Group , società specializzata in consulenza, ingegneria e soluzioni ICT per infrastrutture mission-critical quotata su Euronext Growth Milan, ha nominato Francesco De Bettin e Raffaele De Bettin amministratori delegati, conferendo loro i relativi poteri.



Inoltre, tra le altre cose, ha deliberato di costituire il Comitato per le operazioni con parti correlate, ai sensi della procedura adottata dalla società, nominando quali relativi componenti gli amministratori indipendenti Paolo Costa (Presidente) e Marco Lo Sardo nonché l'amministratore non esecutivo Palmina Caruso; ha deliberato di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza Filippo Baggio (Presidente), Paola Ricci e Letizia Macrì; ha deliberato di nominare quali componenti del Sustainability Steering Committee Stefano De Bettin (Presidente), Letizia Macrì e Palmina Caruso e Massimiliano Zago.



(Foto: © rawpixel)

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