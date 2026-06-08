Datrix, accordo strategico tra Aramix e KLN Project per soluzioni AI nell’Engineering e Construction Management

(Teleborsa) - Datrix , società quotata su Euronext Growth Milan (codice ISIN IT00054683), a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali di Intelligenza Artificiale, annuncia che Aramix, società del Gruppo specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale applicata al business ed all’Industria, ha firmato un accordo di partnership triennale con KLN Project, provider di soluzioni integrate a supporto della realizzazione di progetti Oil & Gas su larga scala, offrendo un coordinamento end-to-end dall'Ingegneria fino a Procurement, Logistica, Costruzione, Installazione, Commissioning e Manutenzione.



L’accordo, spiega una nota, prevede la creazione del KLN Knowledge Learning Network (KLN²), un centro di competenza in ricerca e sviluppo avanzata nato dalla collaborazione tra KLN Project e Aramix, con il coinvolgimento del Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia come partner scientifico dell’iniziativa, che ha l’obiettivo di trasformare i processi industriali di KLN Project in chiave data-driven e AI-enabled.



Elemento centrale della partnership è lo sviluppo di soluzioni tecnologiche basate su intelligenza artificiale e Model-Based System Engineering (MBSE), per migliorare in modo strutturale l’efficienza di tutti i processi aziendali e di gestione di progetti EPCm, ridurne i rischi, ottimizzare i costi ed i tempi, e supportare le decisioni operative rendendole più rapide e consapevoli.

La soluzione evolverà verso un modello integrato in cui dati, modelli e conoscenza convergono in un unico flusso condiviso, abilitando una gestione più efficiente e predittiva dell’intero ciclo di vita dei progetti.



All’interno del KLN², Aramix avrà un ruolo chiave come ponte tra ricerca accademica e applicazione industriale, guidando lo sviluppo di soluzioni AI e workflow automatizzati ad alto impatto, immediatamente applicabili nei contesti operativi.

La partnership prevede inoltre la creazione di asset tecnologici condivisi che potranno essere valorizzati commercialmente da entrambe le parti, secondo un modello di co-innovazione che integra sviluppo tecnologico e go-to-market fin dalle fasi iniziali.



"Questa partnership rappresenta un passo strategico nel nostro percorso di sviluppo di soluzioni AI ad alto impatto industriale. Il KLN dimostra concretamente come l’integrazione tra ricerca avanzata e applicazione operativa possa trasformare processi complessi in sistemi intelligenti e scalabili, con un impatto diretto su efficienza, controllo del rischio, ottimizzazione dei costi e rapidità decisionale” - ha dichiarato Mauro Arte, Co-Founder di Datrix e CEO di Aramix.



"Il coinvolgimento del Politecnico di Milano-Dipartimento di Energia nel progetto KLN² rappresenta un esempio virtuoso di trasferimento tecnologico tra mondo accademico e tessuto industriale. L'applicazione congiunta di AI, Digital Twin e approcci MBSE ci permette di affrontare le sfide ingegneristiche e logistiche dei settori energetici e infrastrutturali con strumenti predittivi senza precedenti. Il nostro obiettivo è trasformare la complessità dei dati in conoscenza azionabile, creando un ecosistema in cui l'eccellenza della ricerca si traduce in vantaggi operativi tangibili e sostenibili per tutto il ciclo EPC” - ha dichiarato Enrico Zio, Direttore Scientifico di Datrix e Aramix.



"In un mercato dinamico e complesso come quello dell’energia la digitalizzazione e l'approccio data-driven sono ingredienti competitivi necessari. Questa intesa consente di strutturare un ecosistema di co-innovazione che, unendo esperienza compiuta sul campo alla ricerca accademica avanzata e all'applicazione delle tecnologie AI più evolute, diventa la base di una gestione predittiva, efficiente e sostenibile dell'intero ciclo di vita dei progetti" - si legge in una nota di KLN Project.

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