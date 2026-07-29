Datrix, al 30 giugno 2026 ricavi netti preliminari calano a 5 milioni

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2026 Datrix ha registrato ricavi netti consolidati preliminari pari a 5 milioni rispetto agli 5,9 milioni del primo semestre 2025.



In particolare, la linea AI for Data Monetization, che rappresenta l’83% del totale, ha riportato ricavi pari a 3,9 mln, rispetto a 4,6 mln del primo semestre 2025. Il segmento MarTech ha realizzato ricavi per 2,9 mln, in progresso del +8% rispetto al 1H2025 (2,7 mln). Il segmento AdTech si attesta a 0,9 mln (€ 1,9 mln nel 1H2025). Il risultato è spiegato dalla dismissione selettiva delle attività legacy a basso margine nel segmento AdTech avviata nel 2025 e dal riposizionamento verso un modello AI-powered di curation e arricchimento dati che ha comportato un’attività di completa riorganizzazione della struttura manageriale, abilitante rispetto allo sviluppo di un nuovo piano di crescita indirizzata verso editori premium.



La linea AI for Industrial & Business Processes, che rappresenta il 17% del totale, ha registrato ricavi pari a 0,8 mln, -23% rispetto a € 1,1 mln realizzati nel primo semestre 2025. In questo ambito, il Gruppo ha concentrato la propria attività commerciale all’ampliamento della base clienti e alla conclusione di accordi pluriennali, che garantiranno una crescita del fatturato a partire dal secondo semestre 2026.



Gli Altri Ricavi consolidati, che includono la quota di competenza dei contributi ricevuti nell’ambito dei progetti di R&D finanziati e i crediti d’imposta R&S ammontano a 0,3 mln, in crescita rispetto al 1H2025 (0,2 mln).

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