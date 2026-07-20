REVO Insurance, S&P conferma rating "A-" con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato su REVO Insurance il rating "A-" con outlook stabile.



L'agenzia evidenzia come la società - riporta un comunicato - sia ben posizionata per realizzare gli obiettivi del piano strategico TECHUMAN ERA 2026-2028, facendo leva sulla propria piattaforma tecnologica, sulla progressiva diversificazione del portafoglio e sullo sviluppo delle attività in Spagna. Tra gli elementi positivi: la crescita media annua dei premi lordi del 15%, accompagnata da un ulteriore miglioramento della redditività.



S&P conferma inoltre che REVO mantiene un livello di capitalizzazione coerente con il massimo livello previsto dal proprio modello risk-based capital (99,99%), pur prevedendo una fisiologica crescita del fabbisogno di capitale legata all'espansione del business.



Secondo l'agenzia, nei prossimi due anni REVO continuerà a crescere in modo profittevole, ampliando ulteriormente la diversificazione rispetto al business storico delle Cauzioni, mantenendo al tempo stesso una forte capitalizzazione e una gestione prudente del rischio.

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