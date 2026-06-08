Eni e PETRONAS lanciano Searah

(Teleborsa) - Una nuova joint venture indipendente al 50% che riunisce attività chiave in Indonesia e Malesia: ENI e PETRONAS annunciano che è stata ufficialmente costituita Searah, a soli sette mesi dalla firma dell'accordo di investimento del 3 novembre 2025 e a 16 mesi dal protocollo d'intesa annunciato nel febbraio 2025.



Searah - spiega la nota - unisce portafogli, competenze e esperienza regionale complementari con l’obiettivo di garantire creazione di valore a lungo termine e eccellenza operativa in Indonesia e Malesia. Con un portafoglio di 19 asset di produzione e sviluppo di gas – 14 in Indonesia e 5 in Malesia – Searah partirà da una produzione iniziale di oltre 300.000 boe/giorno, con l’obiettivo di superare i 500.000 boe/giorno di produzione sostenibile entro i prossimi tre anni.





Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, ha dichiarato: “Searah riflette la nostra consolidata strategia satellitare, volta a creare business mirati e di qualità, in grado di coniugare dimensioni, efficienza e crescita, guidati dalla nostra eccellenza nell’esplorazione e nella realizzazione dei progetti, nonché dalla nostra costante attenzione alla tecnologia e all’innovazione. Searah è una nuova e solida entità nel Sud-Est asiatico – la prima e la più grande del suo genere nella regione – che unisce la nostra esperienza a quella di PETRONAS per sostenere lo sviluppo delle risorse energetiche in Indonesia e Malesia, con un forte impegno per la tutela dell’ambiente e la crescita locale.”





Tengku Muhammad Taufik, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo PETRONAS, ha sottolineato che “La costituzione di Searah è in linea con la crescente attenzione di PETRONAS verso una maggiore disciplina nello sviluppo delle risorse, unita a un impiego del capitale più agile e a una maggiore enfasi sulla creazione di valore sostenibile lungo l’intera catena del valore del gas. Facendo leva sui portafogli e le capacità complementari di PETRONAS e di Eni, Searah ambisce a raggiungere la profondità operativa, la resilienza finanziaria e la capacità di crescita dei due partner per affrontare in modo affidabile e responsabile i crescenti bisogni energetici della regione, contribuendo al contempo alla sicurezza dell’approvvigionamento a lungo termine in Indonesia e Malesia."



È stata ottenuta con successo una linea di credito revolving da 6 miliardi di dollari, a testimonianza della forte fiducia dei mercati finanziari nel finanziamento dei piani di crescita di Searah, che prevedono investimenti per oltre 20 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Questi investimenti sosterranno lo sviluppo di oltre 3 miliardi di barili equivalenti di petrolio (boe) di risorse scoperte e consentiranno la valorizzazione di un potenziale esplorativo aggiuntivo di diversi miliardi di boe.



Eni e PETRONAS condividono gli obiettivi ambientali e di sostenibilità di Searah e ritengono che la collaborazione rafforzerà le attività operative, sostenendo al contempo lo sviluppo economico e le opportunità locali in entrambi i paesi. Il modello operativo indipendente e integrato di Searah genererà inoltre significative sinergie, in particolare in ambito logistico e tecnologico.



La squadra di Searah attinge alla vasta esperienza maturata da entrambe le società. Tutto il personale di Eni Indonesia e PETRONAS Indonesia è passato a far parte di Searah, parallelamente alla costituzione di Searah Malaysia Sdn Bhd, un’entità dedicata creata per gestire le attività in Malesia.



Il lancio di Searah - si legge nella nota - segue le recenti decisioni finali di investimento (FID) relative ai giacimenti di Gendalo e Gandang (South Hub) e a quelli di Geng North e Gehem (North Hub), annunciate da Eni nel mese di marzo. Questi progetti contengono quasi 283 miliardi di metri cubi di gas inizialmente in posto (GIIP) e circa 550 milioni di barili di condensato associato, con una produzione che dovrebbe iniziare nel 2028 e raggiungere un plateau di 56.5 milioni di metri cubi di gas e 90.000 bpd di condensato entro il 2029. Recentemente Eni ha anche annunciato la scoperta giant di gas Geliga-1 nel blocco Ganal, nel bacino del Kutei, stimata in circa 140 miliardi di metri cubi di gas e 300 milioni di barili di condensato in posto. Il pozzo ha dimostrato un'eccellente qualità del giacimento, in grado di produrre circa 5.7 milioni di metri cubi di gas e 10.000 bpd di condensato. La costituzione di Searah sostiene l'impiego di capitali e risorse necessari per raggiungere un obiettivo di produzione a breve termine di 500.000 boe/d di quota di partecipazione, promuovendo al contempo ulteriori opportunità di sviluppo derivanti dal successo del pozzo di esplorazione Geliga.

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