Intesa Sanpaolo, Isybank: le giacenze superano i 3 miliardi di euro

Il 50% dei clienti ha tra i 18 e i 25 anni .

(Teleborsa) - Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo , ha superato i 3 miliardi di euro di giacenze, un dato che riflette la crescente fiducia di oltre un milione di clienti nella gestione della finanza personale. Circa la metà di questi ha un'età compresa tra 18 e 25 anni, e utilizza il conto per depositare mensilmente le proprie entrate e gestire le spese quotidiane, confermando isybank come punto di riferimento per l'evoluzione della finanza personale delle giovani generazioni.



L'offerta della banca digitale, nata nell'ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, punta su un meccanismo che premia i comportamenti finanziari virtuosi dei clienti, con effetti anche pedagogici sulle nuove generazioni: tra i servizi, tre piani tariffari, il conto a canone azzerato per gli under 35, finanziamenti, strumenti di accantonamento del risparmio, pagamenti digitali, assicurazioni e fondi di investimento orientati alla sostenibilità. Il modello di servizio combina la rapidità del digitale con il supporto di oltre 2.300 gestori della Filiale Digitale, attivi anche nei fine settimana.



Isybank si inserisce nella più ampia trasformazione digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, pilastro del Piano di Impresa 2026-2029 presentato dal CEO Carlo Messina, con 4,6 miliardi di euro destinati a tecnologia e crescita. La banca partecipa inoltre, in qualità di Payment Service Provider, al progetto pilota dell'Euro Digitale Retail promosso dall'Eurosistema, insieme a BANCOMAT e Mooney.



"Promuovere il valore del risparmio e la consapevolezza finanziaria attraverso strumenti digitali e semplici è una nostra priorità, in particolare verso i giovani", ha dichiarato Antonio Valitutti, Amministratore Delegato di isybank, sottolineando i 170mila stipendi accreditati e le oltre 260mila domiciliazioni di utenze registrate dalla banca. "Dati che confermano come isybank sia sempre di più la banca di fiducia, quella con cui operano nella quotidianità e quella a cui affidare i propri risparmi per crescere insieme", ha aggiunto.



Conclude Valitutti: "L’obiettivo è creare valore per la nostra community e per il Gruppo a cui apparteniamo, lavorando perché accessibilità e inclusione siano i valori alla base della nostra attività".

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