Intesa Sanpaolo prosegue il buyback, acquistate 28,3 milioni di azioni in una settimana

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, tra il 20 e il 24 luglio 2026, complessivamente 28.305.730 azioni proprie, pari a circa lo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,3524 euro per azione e per un controvalore complessivo di 179.810.479,43 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 6 luglio 2026.



Al 24 luglio, dall'avvio del piano, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 101.415.730 azioni, pari a circa lo 0,57% del capitale sociale, per un controvalore totale di 637.436.389,33 euro.



In Borsa, oggi, modesto guadagno per Intesa Sanpaolo , che avanza di poco a +1,03%.









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