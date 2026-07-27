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Intesa Sanpaolo prosegue il buyback, acquistate 28,3 milioni di azioni in una settimana

Azioni proprie, Finanza
Intesa Sanpaolo prosegue il buyback, acquistate 28,3 milioni di azioni in una settimana
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, tra il 20 e il 24 luglio 2026, complessivamente 28.305.730 azioni proprie, pari a circa lo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,3524 euro per azione e per un controvalore complessivo di 179.810.479,43 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 6 luglio 2026.

Al 24 luglio, dall'avvio del piano, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 101.415.730 azioni, pari a circa lo 0,57% del capitale sociale, per un controvalore totale di 637.436.389,33 euro.

In Borsa, oggi, modesto guadagno per Intesa Sanpaolo, che avanza di poco a +1,03%.



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