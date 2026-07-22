La Francia vieta i social media agli under 15: è il primo Paese a farlo nell'Unione Europea

(Teleborsa) - I parlamentari francesi hanno approvato martedì una legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni, rendendo la Francia il primo paese dell'Unione Europea a introdurre un limite d'età di questo tipo. L'Australia aveva fatto da apripista a fine anno scorso con il primo divieto per gli under 16, mentre il governo britannico ha annunciato restrizioni simili il mese scorso, attese in vigore dal prossimo anno; anche Spagna, Grecia e Danimarca stanno pianificando limiti d'età minimi per l'uso dei social media.



La legge, fortemente sostenuta dal presidente Emmanuel Macron, è stata approvata a larghissima maggioranza dai parlamentari francesi. Macron la firmerà ora per renderla effettiva. "I social media saranno vietati ai minori di 15 anni a partire da questo anno scolastico", ha scritto su X dopo il voto, ringraziando i parlamentari per l'approvazione. In un messaggio video di gennaio, il presidente aveva dichiarato: "I cervelli dei nostri bambini e dei nostri adolescenti non sono in vendita. Le emozioni dei nostri bambini e dei nostri adolescenti non sono in vendita né da manipolare, né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi".



Macron aveva ordinato al governo francese di accelerare l'iter parlamentare della legge, con l'obiettivo di averla in vigore per l'inizio del nuovo anno scolastico a settembre.



Non è ancora chiaro come le piattaforme social verificheranno l'età degli utenti; il governo francese ha promesso di implementare controlli anagrafici a supporto della legge. Le versioni precedenti del testo includevano anche proposte per vietare la pubblicità che promuove i social media ai minori, incluse quelle degli influencer, e per imporre agli annunci pubblicitari delle piattaforme un'avvertenza (ad esempio, "Prodotti pericolosi per i minori di 15 anni") proposte che non sono confluite nel testo finale.



La nuova legge sarà applicata da Arcom, l'autorità di regolamentazione audiovisiva e digitale francese, e dovrebbe riguardare tutte le principali piattaforme.



(Foto: Viktor Hanacek)

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