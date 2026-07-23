Roche accelera nel primo semestre: conferma gli obiettivi per il 2026

(Teleborsa) - Roche ha chiuso il primo semestre del 2026 con risultati in crescita, sostenuti dalla forte domanda di farmaci innovativi e soluzioni diagnostiche. A cambi costanti, il gruppo svizzero ha registrato un aumento del 6% delle vendite, raggiungendo 30,4 miliardi di franchi svizzeri, mentre il dato riportato in valuta locale evidenzia un calo del 2% a causa del significativo rafforzamento del franco svizzero.



La divisione farmaceutica ha segnato una crescita del 6% a cambi costanti, trainata soprattutto dai farmaci Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo e Vabysmo, mentre la divisione Diagnostics ha registrato un incremento del 3%, grazie alla domanda di prodotti per immunodiagnostica, chimica clinica e diagnostica molecolare.



L'utile operativo core è aumentato del 10% a cambi costanti, sostenuto dalla crescita del fatturato, mentre l'utile operativo secondo i principi contabili IFRS ha risentito dell'effetto valutario, registrando un calo del 6% in franchi svizzeri. Anche l'utile per azione core è cresciuto del 9% a cambi costanti.



Alla luce dei risultati ottenuti e della solidità della pipeline, Roche ha confermato le previsioni per il 2026, continuando ad attendersi una crescita delle vendite a una cifra media e un incremento dell'utile per azione core nella fascia alta della singola cifra, oltre a un ulteriore aumento del dividendo.

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