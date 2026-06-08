OpenAI al lavoro per trasformare ChatGPT in una "superApp"

(Teleborsa) - OpenAI è al lavoro per trasformare ChatGPT in una "superApp", che comprenderà agenti di intelligenza artificiale e strumenti di programmazione.



E' quanto riporta il Financial Times, spiegando come l'iniziativa sia parte centrale della riorganizzazione dell'azienda e sia orientata ad attrarre clienti aziendali redditizi, incrementare le entrate e intensificare la concorrenza con la rivale Anthropic in vista della quotazione in Borsa.



La riorganizzazione dovrebbe comprendere anche modifiche al sito e alle app, tutte finalizzate a far usare maggiormente la programmazione, gli strumenti di generazione di immagini e le app esterne.









(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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