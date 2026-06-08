Germania, ordini industria di aprile -3,8% m/m

(Teleborsa) - Peggiorano più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di aprile. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi dell'3,8% su base mensile, mentre il consensus era per una diminuzione del 2,2%, dopo il +4,5% del mese precedente (dato rivisto da +5%).



Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in aumento dell'1,6% contro il precedente +6,1%.



Nel dettaglio, gli ordini domestici sono scesi del 2,9% rispetto al mese precedente, mentre quelli esteri hanno registrato un calo del 4,2%.

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