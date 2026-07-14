SYS-DAT, contratto pluriennale con Inalca per evoluzione infrastruttura IT del gruppo

(Teleborsa) - SYS-DAT , società quotata su Euronext Milan segmento STAR e operatore italiano nel settore ICT, ha siglato un contratto pluriennale con Inalca, leader europeo nel settore delle carni bovine, per progettare e implementare l'evoluzione dell'infrastruttura del gruppo, prevenendo le criticità della filiera e incrementandone la resilienza. Il progetto si inserisce in una relazione di lunga data tra le due società, nell'ambito della quale SYS-DAT ha sviluppato nel tempo diverse soluzioni ICT per Inalca.



La nuova soluzione, realizzata sfruttando le tecnologie integrate nelle suite proprietarie basate sull'intelligenza artificiale di SYS-DAT, punta a mitigare i rischi operativi e assicurare la continuità produttiva 24 ore su 24. Per prevenire l'interruzione dei servizi critici è stato progettato un sistema ridondante con failover automatico, in grado di rendere immediatamente disponibile un'infrastruttura speculare in caso di disservizio, senza alcuna interruzione. È stato inoltre implementato un sistema di mirroring sincrono per la replica costante e la sicurezza dei dati, un sistema di Disaster Recovery per i sistemi aziendali critici e un Servizio Gestito H24 per il presidio continuo delle infrastrutture.



"Siamo felici della continua fiducia che un leader europeo come Inalca ha riposto in noi. Questo accordo è una prova tangibile della capacità del nostro gruppo di trasformare sfide complesse in vantaggi competitivi, grazie a soluzioni innovative e sistemi facilmente fruibili e altamente specializzati - ha dichiarato Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT -. Attraverso l'implementazione di architetture resilienti e ridondate, il nostro obiettivo è assicurare a Inalca l'eliminazione delle criticità dovute a collegamenti oggi obsoleti e una continuità operativa sostenibile. Questa partnership conferma la nostra leadership nel supportare la digitalizzazione e la protezione del business delle aziende, assicurando standard di alto livello, ma soprattutto soluzioni avanzate".

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