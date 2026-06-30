E-Globe, assemblea approva il bilancio 2025 e rinnova la governance societaria

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di E-Globe, PMI innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 e ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.



L’assemblea ha deliberato di coprire tale risultato negativo, pari a Euro 1.991.860, con l’utilizzo della riserva straordinaria.



Altresì, l'assemblea ha deliberato di nominare un Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 esercizi (quindi sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028), composto da n. 5 membri.



Sulla base delle liste presentate e delle votazioni, sono stati nominati Amministratori: Michele Mingrone (Presidente), Ornella Carleo (Amministratore Indipendente), Vincenzo Oliviero e Pietro Sculco, tratti dalla lista presentata dall’azionista Ecan holding S.r.l. titolare di n. 10.805.000 azioni ordinarie, e n. 4.500.000 azioni a voto plurimo di E-Globe S.p.A. pari complessivamente al 84,87% del capitale sociale. Piero Angelone, tratti dalla lista Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S,p,A. titolare

di n. 910.000 azioni ordinarie e n. 0 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 5,05%.



Il consigliere Ornella Carleo possiede i requisiti di indipendenza.



L’Assemblea ha nominato, inoltre, il Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, ossia fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.



Sulla base della lista presentata dall’azionista Ecan holding S.r.l. titolare di n. 10.805.000 azioni ordinarie, e n. 4.500.000 azioni a voto plurimo di E-Globe S.p.A. pari complessivamente al 84,87% del capitale sociale, il Collegio Sindacale risulta composto: Sindaci effettivi: Vincenzo Cardo (Presidente), Luigi Mosello, Gianluca Nappo. Sindaci supplenti: Anna Scarola, Damiano Falco.

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